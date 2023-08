Baldur's Gate 3: aggiornamento Hotfix 3 disponibile, corregge oltre 200 bug

Baldur's Gate 3 si è aggiornato nuovamente, nelle ore scorse, con l'arrivo dell'Hotfix 3, il quale porta la versione del software alla v4.1.1.3636828, correggendo oltre 200 bug insieme e apportando vari altri miglioramenti al gioco.

Sono passati solo pochi giorni dal rilascio dell'Hotfix 2.1, a dimostrazione del grande supporto che il gioco sta ricevendo da parte del team Larian. Nonostante Baldur's Gate 3 sia stato in fase di accesso anticipato per molto tempo, diverse cose sono ancora da registrare, evidentemente.

Dopo il lancio in forma definitiva su PC, Larian sta dunque lavorando per sistemare bug e imperfezioni rilevate nel gioco, con l'ultimo update rappresentato da questo Hotfix 3 in grado di correggere veramente una grande quantità di problemi che sono stati trovati all'interno dell'RPG in questione.