PS5 Slim: quel design ha il solo scopo di semplificare la produzione, dice John Linneman

Il design di PS5 Slim mostrato attraverso il presunto leak delle scorse ore sembra avere il solo scopo di semplificare la produzione della console: è questa l'opinione espressa da John Linneman di Digital Foundry.

"Se il video di PS5 Slim è reale, ciò che mi suggerisce è che il lettore disco rimovibile sia stato disegnato per semplificare il processo produttivo più che per qualsiasi altra cosa, visto che consentirebbe di utilizzare la stessa base hardware per entrambi i modelli andando a cambiare solo la parte inferiore", ha scritto Linneman.