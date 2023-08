Baldur's Gate 3, anche l'analisi di Digital Foundry è un trionfo: solido e ben rifinito

Digital Foundry ha realizzato la consueta analisi tecnica di Baldur's Gate 3, e anche in questo caso il titolo di Larian Studios sembra aver entusiasmato. La testata inglese ha infatti definito il gioco solido e ben rifinito: un esempio per molte produzioni tripla A su PC.

Sebbene infatti le tecnologie impiegate dal team di sviluppo appartengano per la maggiore alle piattaforme di precedente generazione, il loro uso appare sorprendentemente efficace rispetto al risultato finale, che si conferma molto convincente anche sul piano delle animazioni e delle interazioni.

In attesa del grosso aggiornamento promesso da Larian Studios, ci sono alcune incertezze legate alle librerie Vulcan che si verificano su determinate configurazioni, ma per il momento basta aggirare quello specifico client e optare per la versione DirectX 11 al fine di risolvere i problemi.