NVIDIA RTX serie 50 userà l'architettura Blackwell, per un rumor

Le schede video RTX serie 50 di NVIDIA utilizzeranno l'architettura Blackwell, stando agli ultimi rumor. Si tratta di una tecnologia che sembrava destinata unicamente ai settori HPC e AI, ma che invece pare verrà impiegata anche per il gaming.

In arrivo non prima del 2025, stando alla roadmap dell'azienda, le NVIDIA RTX serie 50 verranno prodotte in almeno sei modelli, la stessa quantità vista per l'architettura Ada Lovelace ma con un'importante differenza.

La line-up includerà infatti il modello GB202 come dispositivo di punta, seguito da GB203, GB205, GB206 e GB207. Come si può notare, le attuali informazioni indicano la mancanza della SKU GB204 e la presenza della SKU GB205, secondo un ordine che dovrebbe apparire in questo modo: