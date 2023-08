Baldur's Gate 3: una patch 1 con grosso aggiornamento è in arrivo, dice Larian

Baldur's Gate 3 riceverà presto una patch 1 di grosse dimensioni, considerando che Larian Studio ha detto chiaramente di essere al lavoro su questo aggiornamento sostanzioso per il gioco, sebbene una roadmap precisa al riguardo sia ancora segreta.

In un post dedicato alla community pubblicato oggi sulla pagina Steam di Baldur's Gate 3, dal quale abbiamo scoperto peraltro che i fan hanno giocato per 1.225 anni nel primo weekend e 368 utenti l'hanno già finito, abbiamo saputo anche che lo studio ha già una "roadmap di hotfix e patch" già stabilita e ringrazia gli utenti per aver aiutato, sotto questo aspetto, a risolvere diversi problemi, ma questo programma non verrà reso pubblico, per il momento.