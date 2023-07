High on Life: un sanguinolento video gameplay per il DLC High on Knife

Tramite il canale YouTube di IGN è arrivato un nuovo video gameplay di High on Knife, il DLC a pagamento di High on Life in programma per l'autunno 2023.

Vi segnaliamo anche che giusto poche ore fa Squanch Games ha pubblicato High on Life su PS5 e PS4, che ora è disponibile per l'acquisto. L'espansione High on Knife approderà sulle console PlayStation in concomitanza con le altre piattaforme, ovvero PC, Xbox Series X|S e Xbox One.