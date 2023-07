Invincible Presents: Atom Eve annunciato per PC, non avrà i sottotitoli in italiano

Skybound Games e gli sviluppator di Terribile Posture Games hanno annunciato Invincible Presents: Atom Eve per PC via Steam, una visual novel in stile fumetto americano che sarà disponibile del corso del 2023.

Una storia originale con protagonista Atom Eve

Stando ai primi dettagli ufficiali, Invincible Presents: Atom Eve racconterà una storia originale nell'universo di Invincibile che, come suggerisce il titolo, avrà come protagonista Atom Eve, aka Samantha Eve Wilkins. Nei suoi panni saremo chiamati a prendere difficili decisioni che cambieranno l'evoluzione della trama e affrontare i nemici in combattimenti a turni.

"Vivi una storia originale con disegni sorprendenti da Rossi Gifford e la direzione creativa della pluripremiata scrittrice Jill Murray, ed esplora la vita di Atom Eve in un mondo pieno di personaggi amati.", recita la descrizione ufficiale.

"Gioca nei panni di Atom Eve, il supereroe preferito dai fan dell'universo Invincible! Conosci Eve come mai prima d'ora mentre naviga nella sua vita con il Teen Team, la sua famiglia e i suoi amici mentre trova il modo migliore per usare i suoi incredibili poteri come forza del bene."

"Fare la cosa giusta sembra facile finché non sei tu a prendere le decisioni. Le tue scelte modellano le tue relazioni con le persone intorno a te e definiranno l'esito della storia attraverso molteplici percorsi."

"Scegli come sviluppare le abilità di Atom Eve e aumentare il suo potere, sbloccare abilità di combattimento speciali o scegliere di sbloccare opzioni di dialogo uniche per continuare la tua storia, a modo tuo."

"Affronta nemici nuovi e familiari in combattimenti leggeri a turni intessuti in un gameplay da visual novel e sfrutta i poteri di Atom Eve mentre la tua storia scorre senza soluzione di continuità in un'azione vivida che sembra un fumetto che prende vita."