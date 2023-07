John Wick 4 è legato al mondo dei videogiochi più di quanto possiate immaginare

Il filo che tiene saldamente legati cinema e videogiochi è stabile e inamovibile da quando entrambi i media condividono la scena socio-culturale. Film che influenzano videogiochi, videogiochi che influenzano film, ma non solo nei termini che ci aspettiamo, ovvero con tie-in o adattamenti che traghettano i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere in un determinato contesto audiovisivo all'interno della sua controparte mediale. Lo scambio avviene anche a livello strutturale, nella concezione di determinati aspetti sia tecnici che narrativi. Quello che accade tra cinema e videogiochi (ma non solo) è un processo di ibridazione costante e inarrestabile, che ha avuto inizio nell'istante stesso in cui il medium più giovane ha messo piede su questa Terra e non avrà mai fine, dato che la "morte" non sembra essere una prerogativa dei media, i quali al massimo sono destinati all'oblio memoriale di una collettività, ma mai alla completa, definitiva sparizione.

Ecco, in questo contesto non risulta difficile immaginare un'industria cinematografica influenzata da quella videoludica e viceversa. Ne abbiamo la prova quotidianamente, anche se sembra che i videogiochi guardino al cinema con molta più ammirazione di quanto non faccia il cinema con i videogiochi. Per gli autori delle avventure interattive che ci accompagnano ogni giorno, il cinema è come un mentore che illumina la via, influenzano in maniera sostanziale il processo creativo, mentre per i produttori delle avventure passive che scorrono sullo schermo cinematografico, i videogiochi sembrano rappresentare (al momento), più una possibilità di guadagno che qualcosa a cui guardare con interesse, come il nipote un po' ingenuo che il capo dell'azienda sfrutta per portare a termine i lavori che nessuno vuole fare. Però, stranamente, non è sempre stato così.

Uno dei "boss" di John Wick 4

Ci si aspetterebbe che il momento in cui un vecchio medium riconosce e dialoga con uno nuovo in modo costruttivo per entrambe le parti arrivi solo molti anni dopo l'effettivo incontro tra i due. Eppure, per tutto l'ultimo trentennio del secolo scorso, il cinema non ha cercato unicamente di riproporre sul grande schermo storie tratte da videogiochi famosi, ma ha spesso tentato di sfruttare le sue meccaniche e le sue caratteristiche comunicative in modo tale da stravolgere il modo in cui potevano essere concepite le narrazioni cinematografiche. Questa ricerca si è un po' persa per strada, con gli anni, ma forse per il solo fatto che si è fusa talmente tanto con la natura strutturale del racconto cinematografico che ora non ne riusciamo a cogliere più la natura inusuale e situata. Ma non mancano, comunque, film all'interno dei quali aspetti come quelli che andremo a esplorare nelle prossime righe si fanno più marcati ed evidenti. Ne abbiamo già analizzati alcuni in passato, come eXistenZ e Source Code, ma il caso più recente è quello dell'ultimo capitolo uscito dell'amatissima saga d'azione con protagonista Keanu Reeves. Dato che ormai è in circolazione da un po' di mesi, parliamo a ruota libera con tanto di spoiler e vediamo come John Wick 4 e il mondo dei videogiochi sono indissolubilmente legati l'uno all'altro.