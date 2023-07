Mortal Kombat Legends: Cage Match, trailer e data di uscita del nuovo film animato con Johnny Cage

Warner Bros. Entertainment ha annunciato con un trailer Mortal Kombats Legends: Cage Match, un nuovo film animato con protagonista Johnny Cage, che sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 in 4K Ultra HD, Blu-Ray e acquisto in digitale.

In arrivo circa un mese dopo dal lancio di Mortal Kombat 1, la pellicola è ambientata nella Hollywood degli anni 80' e vede come protagonista un giovane e ambizioso Johnny Cage in cerca successo nel campo cinematografico. Le cose prenderanno presto una brutta piega e l'attore si troverà a fronteggiare una sinistra società segreta e guerrieri assetati di sangue per salvare la collega Jennifer.