Source Code, si vive una volta sola – Confini di celluloide

La peculiarità di un film come Source Code

Source Code: Jake Gyllenhaal è il capitano Colter Stevens

Vi starete chiedendo perché abbiamo deciso di analizzare proprio Source Code.

Questo, forse, non è il miglior film di Duncan Jones (figlio del leggendario David Bowie e regista di una pellicola poco conosciuta, ma molto amata da diversi cinefili, Moon), ma è uno dei più efficaci esempi di ibridazione tra cinema e videogioco attualmente disponibili (nonostante non sia l'unico, né il primo). Partiamo dalla base, anche per rinfrescare la memoria a chi lo ha visto diversi anni fa.

Source Code racconta le vicende di un soldato americano, il capitano Colter Stevens (interpretato da Jake Gyllenhaal), ferito durante uno scontro a fuoco in Afghanistan e dato per morto, ma, in realtà, tenuto "in ostaggio" da una sezione sperimentale dell'esercito statunitense.

Dopo l'attentato dinamitardo a un treno diretto a Chicago, questo gruppo di scienziati riesce a recuperare gli ultimi otto minuti di memoria di una delle vittime, l'insegnante di storia Sean Fentress, dalle caratteristiche molto simili a quelle di Colter. Decidono, quindi, di utilizzare il loro progetto, denominato Source Code, per far "rivivere" al capitano quegli otto minuti in cerca di indizi per scovare l'attentatore, il quale ha intenzione di far detonare un ordigno nucleare al centro della città.

Source Code: Colter si ritrova catapultato in una situazione a lui estranea

Colter, ovviamente, sa poco e niente riguardo al luogo nel quale si trova e a cosa stia accadendo, ma il legame di empatia stretto con l'unico ponte verso il mondo esterno, il capitano Goodwin, riuscirà a fargli comprendere la sua condizione, ossia quella di un uomo considerato morto, ma con ferite comunque troppo gravi per poter tornare alla vita di prima. L'unico modo che ha per vivere è proprio la simulazione di otto minuti nella quale viene catapultato ripetutamente.

Dopo diversi tentativi, riesce a individuare l'attentatore e a sventare l'attacco terroristico che avrebbe dovuto verificarsi di lì a poco. Tuttavia, mentre è dentro il Source Code, inizia a comprendere che ciò che ha intorno è molto più di una semplice riproduzione di un evento passato. È, piuttosto, un'altra realtà, che prosegue su una differente linea temporale. Questo lo spinge a chiedere al capitano Goodwin di mandarlo un'ultima volta all'interno della simulazione e di spegnere il macchinario che lo tiene in vita. Ciò dovrebbe fare in modo che lo scadere del tempo non lo catapulti nuovamente nella realtà, così che lui possa continuare a vivere in quel mondo alternativo.

Source Code: Vera Farmiga interpreta il capitano Goodwin

In questo convulso e poco esplicativo riassunto del film, si iniziano già a intravedere i temi portanti che andremmo ad analizzare nell'articolo, tra cui la costruzione di un'esperienza, il concetto di alter ego e il costante respawn. Sono qualità che possiamo trovare in molti altri film, come Ricomincio da capo, Edge of Tomorrow o il meno conosciuto Lola Corre, ma avremo modo di parlare di questi titoli in futuro. Per ora, focalizziamoci su Source Code.