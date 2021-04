Blasphemous Deluxe Edition: in arrivo l'edizione fisica su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Blasphemous avrà un' edizione fisica con la pubblicazione di Blasphemous Deluxe Edition da parte di Sold Out in collaborazione con Team17 e The Game Kitchen per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, arricchita di diversi elementi extra rivolti in particolare ai collezionisti.

A tale proposito, Katie Clark, Senior Product Manager presso Sold Out, ha dichiarato: "Siamo felici di poter fare squadra con Team17 ancora una volta per l'edizione fisica di Blasphemous". "Blasphemous Deluxe Edition è pronto a conquistare, tramite la nuova edizione fisica, sia i fan del gioco, sia i giocatori che potranno immergersi per la prima volta nel mondo di Cystodia".

Sarà possibile effettuare il pre-order di Blasphemous Deluxe Edition prossimamente, solo presso retailer selezionati, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo. Blasphemous ha venduto più di un milione di copie, in base ai dati emersi il mese scorso, cosa che lo rende un grande successo in ambito indie e ha portato probabilmente anche alla decisione di pubblicare la versione fisica.

Per saperne di più sul gioco in questione, che è un interessante ibrido tra metroidvania in 2D e un action RPG in stile soulslike, vi rimandiamo alla recensione di Blasphemous.