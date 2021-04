Scarlet Nexus, nuovi frammenti di gameplay e bonus preorder in video da Bandai Namco

Scarlet Nexus continua a mostrarsi in varie sequenze video, in questo caso con un'altra trasmissione in streaming ufficiale da parte di Bandai Namco e incentrata sui bonus pre-order, dalla quale sono emersi anche inediti frammenti di gameplay.

Lo streaming in questione, riportato qui sopra, è molto lungo e parte effettivamente verso il minuto 3:00 con un trailer di presentazione, per poi passare alla lunga disamina degli elementi bonus legati ai preorder del gioco. Nel corso del filmato, tuttavia, è possibile vedere anche varie sequenze inedite che mostra il gameplay del gioco Bandai Namco, dunque risulta comunque interessante da seguire per chi sta aspettando Scarlet Nexus.

Con i pre-order si ottengono alcuni contenuti esclusivi come costumi alternativi per i protagonisti del gioco e altri elementi, ma la cosa più interessante sono probabilmente gli spezzoni di video che mostrano qualcosa di più di questo promettente action RPG in stile anime.

In precedenza, abbiamo visto i requisiti minimi e consigliati svelati su Steam, oltre al trailer di Kasane e il terzo videodiario sui nemici. Nel frattempo, Sunrise ha annunciato in via ufficiale anche l'anime di Scarlet Nexus, che affiancherà il gioco Bandai Namco, il quale ricordiamo che uscirà il 25 giugno 2021 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.