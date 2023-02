PlayStation Plus: abbonati ancora in calo ma ricavi in aumento nel trimestre di Sony

All'interno dei nuovi risultati finanziari di fine trimestre di Sony, relativi al Q3 dell'anno fiscale 2022, vediamo che PlayStation Plus ha subito un ulteriore calo di abbonati, ma i ricavi sono però aumentati rispetto ai periodi precedenti.

Come riferito dai documenti Sony, gli abbonati a PlayStation Plus nel terzo trimestre dell'anno fiscale sono stati 46,4 milioni, in calo rispetto ai 48 milioni del terzo trimestre dell'anno fiscale 2021 che resta, ad oggi, il record assoluto toccato storicamente dal servizio in abbonamento di Sony PlayStation.

Si registra un lieve recupero rispetto al trimestre direttamente precedente, ma in linea di massima il calo è visibile praticamente dall'introduzione del nuovo sistema di abbonamento a tre tier con Plus Essential, Extra e Premium.

Tuttavia, i ricavi sono comunque aumentati arrivando al record di 122,2 miliardi di yen in questo trimestre.

Grafico sull'andamento abbonati/ricavi di PS Plus, pubblicato su ResetEra

Tale situazione apparentemente paradossale è dovuta essenzialmente a due fattori: uno è il forte deprezzamento dello yen, che fondamentalmente ha influito su tutti i numeri della compagnia nipponica, ma l'altro è un incremento nell'ARPU, ovvero Average Revenue Per User", che sono i ricavi medi per utente.

Da questo punto potrebbe emergere la forza della nuova strategia di Sony con il PlayStation Plus a tre livelli, perché anche di fronte a una crescita non proprio sostanziale (o anche negativa, come stiamo vedendo adesso), i ricavi medi per utente sembrano essere più alti. Ovviamente il tutto andrà messo in una prospettiva più ampia e su un arco di tempo più lungo, ma è comunque un dato interessante.

A proposito di PlayStation Plus, ricordiamo i giochi gratis per PS4 e PS5 di febbraio 2023 annunciati proprio ieri da Sony per gli abbonati al servizio Essential.