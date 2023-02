Il team di Hollow Knight Silksong registra il titolo "Fearless Fox": è un nuovo gioco?

Team Cherry, gli autori di Hollow Knight e dell'attesissimo Hollow Knight Silksong, hanno recentemente registrato un nuovo trademark per qualcosa chiamato "Fearless Fox", che potrebbe dunque essere un nuovo videogioco da parte del team.

Informazioni come queste vanno prese con le pinze, perché sebbene la registrazione del trademark sia autentica, con richiesta effettuata presso l'ufficio che gestisce le proprietà intellettuali presso il governo australiano, spesso si tratta di manovre che non portano a effettive novità sul fronte del mercato.

In ogni caso, questo "Fearless Fox" è stato registrato nelle "classi 28, 41 e 42", che riguardano un ampio raggio di prodotti diversi tra i quali anche i videogiochi e i giocattoli. Tuttavia, una prima registrazione del medesimo titolo è emersa già nel 2019 e all'epoca riguardava più specificamente "computer game software".

Potrebbe allora trattarsi di un nuovo videogioco da parte di Team Cherry, forse agli inizi dello sviluppo o anche solo nella fase di elaborazione concettuale. Spesso in questi casi i team procedono direttamente con la registrazione del trademark in modo da potersene assicurare l'utilizzo, anche prima di entrare nelle fasi di sviluppo vere e proprie (cosa evidentemente non effettuata da Fntastic per il suo The Day Before).

Considerando il tempo impiegato per lo sviluppo di Hollow Knight e quello, interminabile, che sta caratterizzando i lavori su Hollow Knight Silksong, che resta ancora senza una data d'uscita precisa, è poco probabile che il team stia portando avanti due progetti di grosso calibro contemporaneamente, ma rimaniamo in attesa di eventuali informazioni al riguardo.