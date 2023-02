Wild Hearts avrà due opzioni grafiche e zero microtransazioni

Wild Hearts è ormai in arrivo e non se n'è parlato moltissimo, cosa che mantiene un notevole livello di curiosità e mistero sul nuovo gioco da parte della strana accoppiata tra Omega Force e EA, ma da una sessione di domande e risposte su Reddit possiamo trarre alcune informazioni come le opzioni grafiche presenti e l'assenza di microtransazioni.

Per quanto riguarda le modalità grafiche, gli sviluppatori hanno confermato che Wild Hearts, "su PS5 e Xbox Series X, offrirà una performance mode standard a 1080p e 60 fps o una modalità opzionale Picture Quality che va a 4K e 30 fps", in maniera simile a quanto visto anche su diversi altri titoli attuali.

L'executive producer Lewis Harvey ha poi riferito che non ci saranno microtransazioni: "Tutti i contenuti previsti dopo il lancio saranno gratuiti, compresi nuovi Kemono e altro, non abbiamo alcun piano di introdurre microtransazioni", cosa che dovrebbe abbastanza chiudere la questione.

Tra le altre informazioni, veniamo a sapere che all'interno di Wild Hearts ci saranno oltre 20 Kemono da combattere (le gigantesche creature che popolano il mondo di gioco e assumono la parte dei mostri di Monster Hunter, per fare un esempio), con l'idea di concentrarsi più sulla qualità che sulla quantità.

Ci sarà comunque un endgame: dopo aver completato la Campagna, Harvey ha riferito che i giocatori potranno prendere parte a nuove quest per investigare su varianti più pericolose di Kemono affrontati in precedenza, con caratteristiche anche molto differenti.

Di Wild Hearts abbiamo visto di recente un video di gameplay lo scontro con Golden Tempest e un possibile indizio sul fatto che potrebbe uscire su Xbox Game Pass in seguito.