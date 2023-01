Wild Hearts, in un video di gameplay lo scontro con Golden Tempest

Wild Hearts si mostra con un nuovo video di gameplay in cui assistiamo al furioso scontro fra un cacciatore e Golden Tempest, un'enorme bestia che sembra l'incrocio fra una tigre e un lupo, e che combatte manipolando violenti getti d'aria.

In uscita il 17 febbraio, Wild Hearts riprenderà per molti versi la formula classica di Monster Hunter, coinvolgendoci dunque in complessi combattimenti con mostri giganteschi, che dovremo studiare al fine di coglierne le debolezze.

Una differenza rispetto all'hunting game di Capcom, visibile anche in questo filmato, risiede nella possibilità di utilizzare i karakuri, sofisticati congegni che fanno sbucare dal nulla intere postazioni, trappole, arpioni e quant'altro possa tornare utile per bloccare o indebolire il nemico di turno.

Come abbiamo scritto nel provato di Wild Hearts, alcune settimane fa, si tratta di una novità davvero interessante, che potrebbe effettivamente fare la differenza e aggiungere varietà al gameplay.