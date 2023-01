PS VR2 è "fregata" senza esclusive first-party di alto livello, dice un analista

Un analista ha affermato che se Sony vuole rendere PS VR2 una piattaforma di successo è necessario che investa significativamente sulle esclusive first-party, ovvero questi giochi sviluppati dai team interni. Senza di queste, PS VR2 è "fregata"

Le informazioni arrivano dal numero 380 di Edge Magazine, nel quale sono riportate le parole dell'analista di videogiochi George Jijiashvili. Secondo le sue previsioni, PS VR2 venderà 1,6 milioni di unità nel 2023. Si tratterebbe di un calo rispetto agli 1,9 milioni di PSVR venduti nel 2017.

Jijiashvili riconosce che la crescente disponibilità di PS5 potrebbe sostenere anche le vendite di PS VR2. In questo modo la speranza è che il numero di giocatori di PS VR2 arrivi a 10 milioni entro il 2027: si tratta però di una stima "ottimistica", secondo Jijiashvili. Le sue speranze si basano sull'ipotesi "che Sony riesca a fornire alcuni giochi davvero avvincenti per spingere le vendite nel 2023".

Come detto, Jijiashvili suggerisce che potenzialmente il problema sarebbe la mancanza di esclusive di PS VR2. Un numero limitato non giustificherebbe il prezzo elevato del visore, soprattutto se si possiede già un simile headset next-gen.

Horizon: Call of the Mountain è uno dei pochi giochi esclusivi previsti insieme all'headset. Nel frattempo, The Dark Pictures: Switchback VR è già stato posticipato al 16 marzo 2023, mentre la maggior parte degli altri giochi presenti nell'elenco sono stati rimasterizzati dalle versioni di Meta Quest 2 e PS VR originali.

Secondo Jijiashvili, scrive Edge, con PS VR2 Sony punta a un mercato di appassionati. Se Call of the Mountain è l'unico gioco first-party a uscire insieme a PS VR2, "allora sono un po' fregati", dice. "Questa dozzina di giochi [...] non sarà in grado di sostenere le vendite di una periferica da 550 dollari che richiede anche una console per giocare".