DualSense Edge: il controller per PS5 ha una batteria più piccola rispetto al modello base

Uno dei vari pregi di PS5 è il DualSense, un controller che propone una serie di funzioni uniche come la vibrazione aptica e i grilletti adattivi. Da oggi, Sony propone anche un modello "Pro" del controller, noto come DualSense Edge. Tra le varie novità, però, pare che ve ne sia una negativa: la batteria è più piccola rispetto al modello base.

L'informazione proviene da un nuovo video di Budd's Controllers, che è andato in onda tramite Twitch. Nell'analisi tecnica del controller, che viene smontato in diretta, viene mostrato anche il fatto che DualSense Edge monta una batteria da 1.050 mAh. Per confronto, ricordiamo che il controller base monta una batteria da 1.560 mAh, mentre il DualShock 4 di PS4 usava una batteria da 1.000 mAh.

Ovviamente una batteria più piccola non significa in automatico una durata inferiore, in quanto tutto dipende dall'uso del dispositivo, ma DualSense Edge propone ancora più funzioni rispetto al modello base, quindi di certo la longevità di una sola carica non aumenta. Anche nella nostra recensione avevamo segnalato come la durata del controller è inferiore di qualche ora.

In una precedente dichiarazione, Sony aveva suggerito che la durata della batteria sarebbe stata "moderatamente inferiore", in quanto la compagnia aveva preferito "inserire più funzioni all'interno dello stesso fattore di forma e dello stesso design ergonomico" del pad originale.

È quindi credibile che Sony abbia preferito optare per una batteria più piccola così da dare spazio ai nuovi pulsanti e altre funzioni, come gli analogici rimovibili. Credete sia stata la scelta giusta?