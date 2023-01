The Dark Pictures: Switchback VR rinviato, era uno dei titoli di lancio di PSVR 2

The Dark Pictures: Switchback VR è stato rinviato e non sarà più uno dei titoli di lancio di PSVR 2. Fortunatamente lo slittamento non è lunghissimo, visto che la nuova data d'uscita è il 16 marzo 2023 (originariamente doveva uscire il 22 febbraio 2023, con il visore di Sony).

Lo studio di sviluppo Supermassive ha spiegato la scelta in un tweet, sostenendo che l'obiettivo iniziale era quello di lanciare The Dark Pictures: Switchback VR insieme a PSVR 2, ma che è stato ritenuto più importante garantire la massima qualità del gioco al momento del lancio. Quindi lo studio ha deciso di prendersi più tempo per le rifiniture e ha ringraziato tutti per la pazienza e la comprensione.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco: "Immergiti in questo frenetico sparatutto d'azione horror su binari, dove ogni mossa potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte! Prova il brivido del più terrificante sparatutto d'azione VR su binari, migliorato dalle caratteristiche innovative di PlayStation VR2 e ambientato nel sinistro mondo della serie di The Dark Pictures Anthology."