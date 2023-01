Diablo Immortal: una nuova classe e un mini-gioco di pesca nel programma del 2023

Blizzard ha reso note varie intenzioni per quanto riguarda i contenuti da aggiungere a Diablo Immortal nel corso del 2023, che comprendono anche una nuova classe aggiuntiva per i personaggi del gioco e anche un mini-game di pesca, a quanto pare.

In un post ufficiale nel subReddit dedicato a Diablo Immortal, Blizzard ha evidenziato alcune delle novità che sono previste quest'anno all'interno dell'RPG per piattaforme mobile e PC, tra nuove zone, contenuti della storia ed elementi di gameplay aggiuntivi.

La nuova classe, ancora non svelata, rappresenta una delle novità di maggior rilievo, se non forse quella maggiore in assoluto. Secondo varie speculazioni da parte degli utenti, questa potrebbe essere rappresentata dal Blood Knight, che sembra essere un combattente specializzato nel combattimento corpo a corpo e nelle abilità basate sul sangue, anche se per il momento si tratta solo di una teoria.

L'altra aggiunta che ha alquanto colpito l'utenza è l'arrivo di un'attività legata alla pesca, in qualche modo. Sembrerebbe essere un vero e proprio mini-game di pesca, cosa che rappresenterebbe una new entry assoluta per la serie Diablo, ma ulteriori dettagli arriveranno in seguito.

Dal punto di vista narrativo, la storia andrà a concentrarsi su Sanctuary, una terra piagata da una costante minaccia demoniaca, con le Worldstone Shards che portano a improvvisi e violenti cambiamenti nell'ambientazione. All'interno di questa zona, nuove quest della storia principale e secondarie porteranno avanti la narrazione del gioco.

Il mese scorso, abbiamo visto l'arrivo dell'espansione Terror's Tide, la quale ha anche causato alcuni problemi momentanei ai server di gioco.