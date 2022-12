Diablo Immortal, espansione Terror's Tide in arrivo domani: video e dettagli

Diablo Immortal sta per ricevere la grossa espansione Terror's Tide, in arrivo domani, 14 dicembre 2022, portando con sé diversi nuovi contenuti come vediamo nel video degli sviluppatori Blizzard e nei dettagli pubblicati in queste ore sul sito ufficiale.

Terror's Tide è la seconda espansione maggiore per Diablo Immortal dopo la prima vista a settembre, e porta con sé molte novità interessanti, a partire dalla nuova area Stormpoint.

Si tratta della prima zona aggiuntiva che viene inserita nel mondo di gioco dal lancio a oggi, che introduce una vera e propria nuova parte di storia.

La nuova zona di Stormpoint è rappresentata da un'isola in esilio usata a lungo da Westmarch come prigione clandestina e che ospita il più grande pezzo di frammento di Pietra del Mondo mai visto prima. A partire da un'angusta prigione, ci troviamo a indagare su un caso sinistro per cercare di raggiungere il potere della Pietra presente sull'isola, attraverso una nuova linea di quest.

Come riferito da Blizzard, questa volta non abbiamo uno, ma cinque nuovi boss di Helliquary da affrontare. Questi nuovi luogotenenti dell'Inferno includono Ophinneb il Velato di Pelle, Dymdrail, Guaio Strisciante, Catarag il Sole Strangolatore, Apothrus, Domatore dei Caduti, e Phangwrth, Sanguinario del Calore.

In arrivo con l'update anche tre nuovi livelli di difficoltà: Inferno VI, VII e VIII, per coloro che cercano di aumentare il loro livello Paragon a nuove altezze attraverso sfide decisamente più impegnative. Vengono aggiunte nuove attività giornaliere e introdotti anche nuovi alberi Paragon: Massacre, Brawler e Duelist, che consentiranno di specializzare i personaggi in nuove direzioni.

Inoltre, oltre a modifiche al bilanciamento e correzioni varie, con questa patch vengono rilasciate cinque nuove Gemme Leggendarie e viene dato il via al Battle Pass della Stagione Otto: Il Sole Nascosto. Sono in arrivo anche nuovi cosmetici con il set invernale, Grakkinskin, nel negozio di gioco e il set cosmetico Sacred Wilds nel Phantom Market. Per uno sguardo completo a tutte le novità in arrivo, agli eventi che ritornano e agli aggiornamenti delle funzionalità, potete consultare il blog post ufficiale dedicato a Diablo Immortal: Terror's Tide.