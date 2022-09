Diablo Immortal: primo aggiornamento maggiore disponibile

Blizzard ha annunciato il lancio odierno del primo aggiornamento maggiore di Diablo Immortal, che aggiunge moltissimi contenuti al gioco, tra i quali la spedizione al Monastero Silente e l'esplorazione del Castello di Cyrangar.

Oggi, 29 settembre 2022, è stato lancio anche il primo Pass Battaglia della Stagione 5: Discendenti della Tempesta. Invece, dal 2 ottobre 2022 sarà disponibile un nuovo boss: Izilech il Deforme.

Leggiamo i dettagli sulla nuova spedizione, Monastero Silente:

Cosa aspetta i giocatori nel Monastero Silente?

Delle inquietanti nebbie nere provenienti dal Monastero Silente, un antico tempio di Sahptev, discendono dalle cime del Monte Zavain diffondendosi verso Veglia della Sentinella, minacciando di ricoprire l'intera zona di un'incomprensibile oscurità. I giocatori di livello 60 e superiore potranno radunarsi in gruppi da due a quattro membri in questa nuova spedizione per rivivere la storia delle crociate di Zakarum nelle lande di Ivgorod.

L'interno del Monastero Silente ospita un'eterna notte, rendendo quasi impossibile esplorarlo. Per fortuna, alcune statue del tempio possono essere illuminate. Affrettati ad accendere queste statue, sono l'unico modo per indebolire gli orripilanti demoni celati tra le ombre. Illuminando altre statue e ripulendo la spedizione dai mostri, l'oscurità sarà scacciata via dall'area una volta per tutte.

Una volta colmato il tempio con la luce, non resterà che una direzione da seguire: nel cuore d'ossidiana del Monastero Silente. Affrontare l'anima stessa dell'Incubo Antico nel suo antro non sarà facile. Se riuscirai a sopravvivere alle raffiche incessanti di esplosioni d'ombre e attacchi spettrali, ti attende una ricompensa da re a celebrazione delle tue gesta.

Leggiamo ora i dettagli sul Castello di Cyrangar:

Preparate la Brigata per la nuova sfida!

Nei sobborghi di Cuor della Marca si trova un'antica fortezza ricolma di orrori impronunciabili da estirpare, misteriosi segreti da scoprire e, se avrai successo, un nuovo posto da chiamare casa per la tua Brigata: il Castello di Cyrangar. Quest'esperienza di esplorazione della Brigata sostituirà gli Accampamenti della Brigata e introdurrà due modalità di gioco ripetibili assieme a bonus passivi potenziabili man mano che conquisti e difendi il castello.

Prima di approfondire ulteriormente le specifiche del Castello di Cyrangar, vogliamo presentare i grandi miglioramenti apportati al funzionamento delle Brigate. Una grossa fetta di questa patch prevede nuove modalità di gioco, ricompense uniche e altri sistemi di progressione progettati per le Brigate. Inoltre, vogliamo risolvere i punti più dolenti indicati dai giocatori riguardo alle Brigate, fornendo allo stesso tempo ricompense migliori per i giocatori che decidono di prendervi parte.

Il requisito di uccidere mostri con la Brigata per stabilire l'accampamento è stato rimosso. Abbiamo ridotto il requisito d'ingresso per le Incursioni dell'Inferiquiario della Brigata da otto a quattro membri. Se ci sono almeno quattro membri dell'Incursione appartenenti alla stessa Brigata, l'incursione potrà essere riempita da chiunque altro. Completare l'incursione in questo modo fornirà lo stesso le ricompense aggiuntive della Brigata ai suoi membri.

Completare con successo un'Incursione dell'Inferiquiario della Brigata per la prima volta ora aumenterà la probabilità di ritrovamento di oggetti nei Forzieri Sigillati della Brigata del 400% per i suoi membri. Il bonus si azzera ogni lunedì e giovedì.

Per iniziare la missione per portare il Castello di Cyrangar sotto la bandiera della tua Brigata, dovrai essere almeno di livello 20, fare parte di una Brigata e parlare con Valstus nella Piazza di Rakkis a Cuor della Marca. Il Castello di Cyrangar contiene tre componenti principali disponibili ai giocatori: Epura le profondità, Stanze della Brigata e Difesa di Cyrangar.

Epura le profondità del Castello di Cyrangar

Una volta giunta al Castello di Cyrangar, la Brigata si accorgerà che ci sono ancora invasori indesiderati stanziati nelle profondità del castello: dovrai epurarli per liberare la tua nuova dimora!

Facendoti strada tra le minacce di non morti a suon di fendenti, schianti e fiamme, incontrerai spiriti irrequieti costretti a marcire dove si trovano per tutta l'eternità. Sarà tuo compito liberarli sconfiggendoli, spezzando il legame col loro ricettacolo tormentato, per poi purificarne i Residui. Ogni Residuo fornisce bonus unici applicati al personaggio.

Potrai attraversare le viscere profonde e generate casualmente del Castello di Cyrangar per conto tuo o con un massimo di altri sette membri della Brigata, quante volte vorrai.

Una volta sgombrato il castello da ospiti indesiderati, tu e la tua Brigata potrete occupare le nuove stanze diventate disponibili. Ogni stanza offre la propria serie di bonus unici forniti a chi la occupa. Sarà il capobrigata a scegliere chi occuperà quale stanza, assegnando e riassegnando i membri quante volte vorrà. Un giocatore può, in ogni caso, depennarsi da una Stanza della Brigata in qualsiasi momento. Ogni giocatore riceverà i benefici della propria stanza finché la occuperà, ma non potrà occupare più di una stanza per volta.

È possibile potenziare le Stanze della Brigata posizionandovi i Residui ricevuti epurando le profondità del Castello di Cyrangar. Farlo fornirà bonus aggiuntivi alla rispettiva stanza.

Difesa di Cyrangar

Una volta che la tua Brigata si sarà stabilita nel Castello di Cyrangar, si spargerà la voce tra le armate degli Inferi Fiammeggianti, che vorranno prendersi la fortezza. Arriveranno con tutte le loro forze, per cui dovrai collaborare con la Brigata per respingere l'orda infernale di distruzione demoniaca diretta proprio alle porte del vostro castello. Difesa di Cyrangar offre due modalità:

La Modalità Normale può essere giocata una volta alla settimana. I giocatori dovranno resistere a otto ondate di demoni assetati di sangue. Se la Brigata riuscirà a respingere la progenie degli Inferi, riceverai ricompense e punti esperienza per aver tenuto il forte.

La Modalità Infinita può essere giocata quante volte vuoi. La Brigata riceverà un punteggio in base a quante ondate di feroci demoni è riuscita a superare. Questa modalità prevede una classifica, per vedere come la tua Brigata se la cava rispetto alle altre. Inoltre, le migliori Brigate riceveranno la cornice ritratto Difesa di Cyrangar per la propria tenacia.