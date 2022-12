Monster Energy Supercross 6 svelato da un leak, con data di uscita e trailer

Tramite le pagine di Insider Gaming, Tom Henderson ha anticipato l'annuncio ufficiale di Monster Energy Supercross 6, condividendo data di uscita, il trailer di annuncio e i primi dettagli. Stando alle sue fonti il gioco, arriverà su PC e console il 10 marzo 2023.

Il trailer di annuncio è visualizzabile a questo link. Insider Gaming ha condiviso anche la (presunta) descrizione ufficiale del gioco, da cui apprendiamo che nella nuova iterazione è presente la modalità Supercross Park, che permette di esplorare liberamente vari luoghi in solitaria o in multiplayer. A tal proposito verrà supportato anche il cross-platform play.

Uno scatto di Monster Energy Supercross 5

Di seguito la descrizione di Monster Energy Supercross 6, tradotta in italiano:

"Fango, sudore, divertimento e adrenalina: trova il pilota che è in te e tuffati in azione con Monster Energy Supercross 6!"

"Vivi tutte le emozioni del campionato Monster Energy Supercross 2022 con le moto, i piloti e le piste ufficiali. Approfitta dell'ampia gamma di impostazioni per personalizzare ogni dettaglio della tua esperienza di gioco, scegliendo liberamente la quantità di realismo e facilità di guida. Quest'anno, Supercross 6 segue una prospettiva completamente nuova e unica: la tua!"

Il tuo allenatore personale

"Lascia il segno nel mondo del Supercross con l'aiuto del tuo allenatore e mentore, il leggendario Jeremy McGrath! Impara tutti i suoi trucchi nella Supercross Academy e affidati ai suoi insegnamenti per raggiungere la vetta del campionato in una modalità Carriera più coinvolgente che mai. Accumula successi, impressiona gli sponsor, gareggia attraverso rivalità uniche e diventa il campione del mondo di Supercross!"

Andiamo a fare un giro

"Dall'aeroporto alla miniera, dalla montagna allo stadio, il nuovo Supercross Park offre luoghi unici da esplorare da soli o con gli amici! Ogni area è collegata da circuiti di Supercross e piste di motocross che puoi utilizzare per esercitarti, eseguire acrobazie o semplicemente ammirare il panorama."

Rhythm Attack

"Tu. Il tuo avversario. Una strada dritta. Tutto il resto è superfluo. Apri l'acceleratore e segui il flusso per tagliare per primo il traguardo nella nuova modalità Rhythm Attack. Dimostra il tuo valore, gara dopo gara, nei tornei a eliminazione diretta che si svolgono in luoghi mozzafiato come canyon e foreste."

La tua sfida, il tuo viaggio

"Personalizza ogni parte della tua scalata fino a diventare il campione del mondo! Guida la tua moto con una sensazione ultra realistica o sfrutta gli aiuti alla guida. In questo modo potrai sempre affrontare ogni gara con uno stile adatto alle tue esigenze. Scegli come sviluppare le abilità del tuo ciclista e regola ogni dettaglio della configurazione della tua moto. E non è tutto! Costruisci la tua pista ideale con il Track Editor, crea uno stile inconfondibile con l'editor dei cashi e personalizza il pilota e la moto grazie a un'ampia gamma di accessori."

Gara Online

"Tagliare il traguardo prima di tutti, eseguire manovre perfette, percorrere centinaia di chilometri in sella alla tua moto: grazie al nuovo sistema di classifiche online, puoi guadagnare punti e scalare le classifiche con queste o altre attività, o anche specializzandoti in quelle preferisci. E tutto è integrato con la nuova funzione cross-play, così puoi giocare con i tuoi amici su qualsiasi console!"

A questo punto rimaniamo in attesa di un annuncio ufficiale per Monster Energy Supercross 6, dato che solitamente Tom Henderson non sbaglia mai su soffiate simili.