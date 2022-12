iPhone usa sensori Sony per le fotocamere, conferma Apple

Con un tweet di Tim Cook, CEO di Apple, viene finalmente svelato in maniera ufficiale il fatto che gli iPhone utilizzano sensori Sony per le fotocamere, cosa che si sospettava da tempo ma che non era mai stata comunicata in maniera diretta dalla compagnia.

Apple è sempre piuttosto riservata per quanto riguarda l'identità dei componenti interni dei propri prodotti, in particolare quando si parla di iPhone, dunque il tweet di Cook rappresenta un raro esempio di apertura in questo senso.



"Stiamo collaborando con Sony da oltre un decennio per creare i sensori per fotocamera più avanzati per iPhone", ha scritto Tim Cook, di fatto confermando che non solo i più recenti iPhone 14 ma anche diversi dei precedenti hanno utilizzato i sensori Sony per le fotocamere, oltre probabilmente anche al prossimo iPhone 15.

Nella foto a corredo vediamo il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, accompagnare Tim Cook all'interno dei laboratori di Kumamoto della compagnia nipponica. La cosa piuttosto esilarante è il fatto che nella foto, ovviamente messa in scena con cura per il pubblico, i tecnici mostrano a Tim Cook un iPhone, il quale viene guardato con grande interesse dal CEO di Apple come se si trattasse di qualcosa di nuovo e mai visto per lui.

Tuttavia, a parte queste derive comiche, si tratta infine di una conferma di quanto era emerso in maniera ufficiosa già da tempo, ovvero l'utilizzo di componenti fotografici sviluppati da Apple, cosa che risultava già chiara dai rapporto tra le due compagnie e anche dalla visione dei componenti interni.