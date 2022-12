LG UltraGear: presentati i primi monitor con panello OLED da 240Hz

LG ha presentato la ultima linea di monitor gaming OLED UltraGear con i modelli da 27 e 45 pollici (27GR95QE e 45GR95QE), i primi al mondo con un pannello OLED da 240 Hz. I due monitor verranno esposti in occasione del CES 2023 e saranno disponibili in USA e Asia a gennaio e in Europa a febbraio.

I nuovi modelli da 27 e 45 pollici offrono un tempo di risposta da record, inferiore a 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG) e puntano di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori in fatto di monitor gaming con una qualità superiore delle immagini autoilluminate, con colori precisi e realistici e un incredibile contrasto.

Il monitor LG UltraGear OLED Gaming 27GR95QE presenta un display OLED con risoluzione QHD (2.560 x 1.440) e offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Copre inoltre il 98,5% della gamma di colori DCI-P3 ed è caratterizzato dallo schermo Anti-glare & Low Reflection (AGLR) che garantisce un'esperienza di visualizzazione ottimale, indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale. Inoltre, supporta la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), è compatibile con NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync.

Lato connettività supporta HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, incorpora un jack per cuffie a 4 poli che consente agli utenti di godere del suono realistico e spaziale di DTS Headphone:X. Il telecomando in dotazione offre inoltre una gestione rapida e semplice del display oltre alla comodità dei comandi rapidi programmabili.

Il monitor LG UltraGear OLED 45GR95QE è stato insignito dal CES 2023 Innovation Award ed è il primo monitor OLED curvo da 45 pollici di LG per il gaming con formato 21:9 e risoluzione WQHD (3.440 x 1.440) e frequenza di aggiornamento di 240Hz. È anche il primo display da 45 pollici con curvatura 800R.

Anche per questo modello troviamo lo schermo Anti-glare & Low Reflection, un rapporto di contrasto di 1.500.000:1, una copertura del 98,5% del DCI-P3 e tempi di risposta inferiore di 0,03 ms GTG.

Come accennato in apertura, i nuovi monitor LG UltraGear OLED saranno presenti al CES 2023, dal 5 all'8 gennaio. Il lancio nei nostri lidi è previsto per il mese di febbraio, mentre non ci sono dettagli sui prezzi.

Scheda tecnica LG UltraGear OLED 27GR95QE

Tipo di display: OLED (AGLR)

Dimensioni dello schermo: 27 pollici

Risoluzione: QHD (2,560 x 1,440)

Gamma di colori: DCI-P3 98.5%

Rapporto di contrasto: 1,500,000:1

Refresh Rate: 240Hz

Tempi di risposta: 0.03ms GTG

HDR: HDR10

Connettività: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 4pole H/P out (DTS HP:X)

Altoparlante: no

Telecomando: sì

Supporto: Inclinazione - da -5º a +15º, Altezza - 110 mm, Rotazione - ±10º, Perno - 90° (in senso antiorario)

Scheda tecnica LG UltraGear OLED