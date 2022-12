Xbox Series S al prezzo di 249 euro in Italia per il Natale, i dettagli dell'offerta

In vista delle feste natalizie Microsoft ha lanciato in Italia una promozione decisamente interessante: fino a giovedì 22 dicembre 2022 sarà possibile acquistare Xbox Series S al prezzo di 249,99 euro invece dei canonici 299,99 euro.

La promozione è valida per tutto il territorio italiano, per quanto i prezzi specifici potrebbero variare a seconda del rivenditore. Segnaliamo che l'offerta è attiva presso Amazon.it, GameStop, Unieuro, Mediaworld e ovviamente anche sullo store ufficiale Microsoft. Xbox Series S è la console "minore" tra le due di attuale generazione di Microsoft. A differenza della sorella maggiore Series X, la console è indirizzata principalmente al gaming in Full HD/2K ed è sprovvista di un lettore ottico. Tuttavia vanta un ottimo rapporto qualità / prezzo e permette di accedere all'attuale generazione videoludica, nonché al catalogo di oltre 400 giochi di Xbox Game Pass, a un costo molto contenuto.

Grazie a questa iniziativa lanciata da Microsoft per il Natale dunque sarà possibile acquistare la console risparmiando 50 euro, con uno sconto pari a circa il 17% rispetto al prezzo standard. Un'offerta senza dubbio accattivante in vista del Natale.

Che ne pensate, ne approfitterete per comprare una Xbox Series S in vista del Natale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.