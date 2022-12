My Hero Academia: Netflix lavora a un film live action sulla serie

My Hero Academia avrà un adattamento in film live action, con produzione affidata a Netflix a quanto pare, in base a report di Variety, Deadline e The Hollywood Reporter, dunque sembra una cosa piuttosto realistica.

Non ci sono molte informazioni al riguardo ma qualche nome associato alla produzione: oltre a Netflix a coordinare il tutto e coinvolta probabilmente nella distribuzione, il regista scelto è Shinsuke Sato, la sceneggiatura è curata da Jony Harold e alla produzione troviamo Legendary Entertainment, che fa pensare anche a una pellicola di un certo spessore.



Il regista è noto già per il lavoro svolto in Death Note: Light Up the New World, Bleach, Inuyashiki, Kingdom e vari altri titoli, dunque si tratta di una persona estremamente esperta in questi soggetti. Harold, lo sceneggiatore, ha lavorato in precedenza a Obi-Wan Kenobi e sta lavorando anche a Transformers: Rise of the Beasts e The Flash, mentre Legendary è un marchio decisamente noto in ambito cinematografico.

Ulteriori dettagli arriveranno, probabilmente, nel corso della Jump Festa 2023 che si terrà questo fine settimana, il 17 e 18 dicembre, dunque non dovrebbe mancare molto all'annuncio ufficiale e ai primi dettagli. La serie My Hero Academia è opera di Kohei Horikoshi ed è partita nel 2014 per la casa editrice Shueisha come manga, trasposto quasi subito in una serie animata che ha avuto un successo travolgente anche in occidente.

Diventato un vero fenomeno globale nell'ambito shonen, è effettivamente un candidato ideale per una trasposizione cinematografica che ancora non c'è stata in termini di film live action, ovvero con attori in carne e ossa, dunque attendiamo informazioni al riguardo. Nel frattempo, proprio in questi giorni è emerso che i giochi My Hero One's Justice 1 e 2 hanno fatto registrare vendite a quota 2,5 milioni di copie.