Diablo Immortal: aggiornamento Terror's Tide rompe i server, rendendolo ingiocabile

Blizzard ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Diablo Immortal, battezzato Terror's Tide, che sta causando non pochi problemi al gioco. Di fatto ha rotto i server e lo ha reso ingiocabile.

I giocatori lamentano il fatto di essere costantemente cacciati da Sanctuary e di non riuscire a giocare. Naturalmente la richiesta è quella di un fix rapido.

Il nuovo aggiornamento di Diablo Immortal è il più grande tra quelli post lancio, quindi non stupisce che abbia introdotto anche qualche problema (non è prassi, ma capita spesso). Aggiunge una nuova zona, dei nuovi boss ed espande l'Helliquary. Lanciato il 14 dicembre, ha iniziato subito a causare problemi, generando una forte frustrazione nella comunità, decisamente vocale nel chiedere una soluzione.

Stando all'account ufficiale del gioco su Twitter e all'assistenza tecnica, i server non hanno problemi. Comunque sia, la speranza è che, vista l'ondata di proteste, gli sviluppatori inizino a investigare su come affrontare la situazione.

Per avere ulteriori dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Diablo Immortal, in cui abbiamo scritto:

Diablo Immortal è un titolo eccellente, che alza l'asticella degli action RPG mobile e che difficilmente verrà superato: questo è un dato di fatto. Allo stesso tempo, si tratta di un free-to-play viziato da un sistema di monetizzazione potenzialmente aggressivo, che se da un lato non impone particolari ostacoli rispetto alla progressione nella campagna (pur al netto di alcuni momenti in cui bisogna salire di esperienza forzatamente), dall'altro limita in maniera evidente gli aspetti legati al looting che sono da sempre parte integrante dell'esperienza offerta dalla serie Blizzard. Un gioco molto bello ma con un'anima diabolica: in effetti non ci aspettavamo niente di diverso.