PlayStation collabora con Limitless Technology: potete essere pagati per l'aiuto ad altri giocatori

Sony, non molti mesi fan, ha messo fine al servizio Ask PlayStation ma ora sembra pronta a offrire un sistema alternativo in collaborazione con Limitless Technology. Di cosa si tratta? In poche parole gli utenti stessi si occupano di rispondere alle domande di chi ha bisogno di aiuto, ricevendo in cambio un pagamento.

Il sistema è per ora disponibile solo su invito: si riceve un'email ufficiale che permette di accedere a questo servizio PlayStation. Un giornalista di PlayStationLifestyle.net ha ricevuto tale invito e ha quindi segnalato la novità. Nell'email è possibile leggere "Abbiamo collaborato con i ragazzi di Limitless per offrirvi l'opportunità di mettere alla prova la vostra conoscenza PlayStation e di essere pagati per aiutare altri giocatori a rispondere alle loro domande."

Secondo quanto indicato, cliccando il link dell'email si viene spostati su un portale di Limitless che offre questo "lavoro". I primi che si iscriveranno potranno farne parte, il numero di posti è limitato. Il procedimento richiede solo di registrarsi con l'app mobile di Limiteless e verificare la propria identità.

I fan PlayStation potranno guadagnare qualche dollaro extra rispnodendo a domande sui videogiochi

Per quanto riguarda il pagamento, si ottiene un credito di 10 dollari all'iscrizione e poi 1,20 dollari per ogni risposta segnalata come risolutiva del problema posto dall'utente di turno. Per il momento il servizio è certamente attivo negli USA, ma non è chiaro se lo è anche in altre parti del mondo. Probabilmente all'inizio sarà limitato a pochi mercati e credibilmente solo in lingua inglese: non abbiamo però ancora informazioni definitive sull'argomento.

Limitless Technology è un servizio usato da varie compagnie e potrebbe essere una scelta utile per Sony e PlayStation, visto che possono vantare una grande community di appassionati (grande più del doppio di Xbox, secondo Microsoft) che, per qualche dollaro extra, possono fare quello che alle volte fanno gratuitamente online su Reddit o ResetEra.

Che ne pensate, voi sfruttereste un servizio di questo tipo?