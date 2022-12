Disney Plus: trailer mostra un teaser delle novità del 2023, tra Loki 2, Ahsoka e Pixar Originals

La Compagnia del Topo ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato ai contenuti che sono in arrivo su Disney Plus nel 2023. Possiamo aspettarci come sempre un bel mix di prodotti, compresi contenuti a tema Marvel, Star Wars e Pixar!

Il teaser, che potete vedere poco sotto, dura unicamente 30 secondi, ma è denso di show. Il tutto è narrato inoltre da Loki (ovvero Tom Hiddleston).

Per quanto riguarda gli show in arrivo su Disney Plus nel 2023, il teaser trailer mostra i seguenti:

Star Wars The Mandalorian Stagione 3

Loki Stagione 2

Black Panther Wakanda Forever

Disney Pixar Win or Lose

Star Wars Ahsoka

Marvel's Secret Invasion

Peter Pan & Wendy

American Born Chinese

Dug Days Carl's Date

Crater

Star Wars The Bad Batch Stagione 2

A un certo punto il trailer propone molteplici show in meno di un secondo l'uno. Ovviamente questo video non mostra letteralmente tutti i contenuti del prossimo anno: vari altri film e show arriveranno sul servizio e non sono stati qui indicati. Si tratta di una selezione di quelli già confermati

Disney+, ricordiamo, è anche casa di Star, una raccolta di altri contenuti che includono anche show molto famosi come Greys' Anatomy, ma anche di National Geographic Channel, con vari documentari molto interessanti.

Diteci, quali sono i contenuti di Disney Plus che attendete di più nel 2023?

Tra le più recenti novità vi è anche Guardiani della Galassia: Holiday Special, leggete la recensione dello speciale natalizio su Disney+.