Genshin Impact: il cosplay di Ningguang di hasu festeggia l'anno del Coniglio

Da poco in Cina si è celebrato il capodanno lunare e la modella hasu ha pensato bene di festeggiare l'inizio dell'anno del Coniglio con un cosplay di Ningguang di Genshin Impact.

Ningguang è uno dei personaggi veterani di Genshin Impact, dato che è presente nel gioco fin dal lancio avvenuto nel 2020. Caratterizzata come una donna d'affari di successo ha un ruolo di primaria importanza in tutte le vicende che si svolgono a Liyue, la regione del gioco fortemente ispirata alla Cina tradizionale.

Hasu con il suo post su Instagram augura un buon anno del Coniglio a tutti, sfoggiando l'abito da sera blu di Ningguang, una skin alternativa pubblicata lo scorso anno proprio durante il periodo dei festeggiamenti per il capodanno lunare cinese. Il risultato come possiamo vedere qui sotto è sicuramente ben riuscito, con il personaggio di Genshin Impact ricreato in maniera praticamente perfetta sotto tutti i punti di vista.

