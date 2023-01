Fairy Tail: il cosplay di Erza Scarlet firmato mimisemaan in kimono

Il magico mondo di Fairy Tail torna protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di Erza Scarlet, uno dei personaggi centrali dell'opera di Hiro Mashima, firmato in questo caso da mimisemaan.

Erza Scarlet o (Elsa Scarlett, nella versione italiana) è uno dei protagonisti di Fairty Tail e fa parte del team Natsu. È considerata una delle guerriere più forti al mondo all'interno della serie, con il suo potere principale rappresentato da "Cambio-Stock", una magia che le permette di equipaggiare al volo centinaia di armi armamenti.

Nel tempo Erza è diventata specializzata in decine e decine di stili di combattimento e armi differenti, con le armature che le garantiscono poteri speciali, come telecinesi e annullare attacchi infuocati. Per il suo cosplay, mimisemaan ci propone una Erza vestita con un kimono viola, uno dei tanti cambi di abito visti nel manga e anime di Fairy Tale.

Rimanendo in tema di anime e manga, date uno sguardo anche al cosplay di Momo Yaoyorozu da My Hero Academia di xoxoindi_designs e il cosplay di Nami da One Piece realizzato da CarryKey. Cambiando genere potrebbe interessarvi anche il cosplay di Mercoledì Addams di Xenon_ne e il cosplay di Lisa da Genshin Impact di Larissa Rochefort.