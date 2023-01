Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: aperta la pagina Steam, con data d'uscita

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint arriverà presto su Steam, più precisamente il 23 gennaio 2023. Ubisoft ha aperto la pagina ufficiale dove viene indicata anche la data d'uscita. Quindi anche l'ultimo Ghost Recon si aggrega agli altri titoli della compagnia pubblicati negli ultimi mesi sulla piattaforma di Valve, dove probabilmente spera che trovino nuova vita.

In effetti qualche vendita in più non farebbe male alle casse di Ubisoft, che sta vivendo un momento non proprio positivo in termini finanziari, figlio di scelte non proprio oculatissime.

Per il resto il gioco è quello già ben conosciuto, anche perché disponibile da anni ormai. Leggiamone la descrizione ufficiale:

Diventa un Ghost, un soldato d'élite delle forze speciali, con una missione su Auroa. Il remoto arcipelago nel Pacifico del Sud ha perso il contatto con il mondo esterno da quando Skell Technology è diventata ostile. I Lupi, un gruppo di mercenari guidati da un tuo ex compagno d'armi, hanno preso il controllo e ti danno la caccia. Guida la tua squadra nei vari biomi dell'isola e salva i civili senza farti scoprire.

Un'esperienza che si adatta al tuo stile di gioco:

- In solitaria, come capo di 3 compagni di squadra (IA) personalizzabili

- O in PvE cooperativa con fino a 3 amici

Include il Pass anno 1, il pacchetto Infiltrazione e il pacchetto Ultimate.