Maestra di arti marziali ricrea le mosse dei più celebri personaggi femminili dei picchiaduro

Inami è una marzialista giapponese appassionata anche di picchiaduro a incontri e di abiti da lolita. Tralasciando la sua seconda passione, che comunque traspare anche nei suoi video di arti marziali, nella prima ha deciso di eccellere rifacendo nelle realtà le mosse di alcuni celebri personaggi femminili, provenienti dalle serie Street Fighter, Dead or Alive, Virtua Fighter e da For Honor.

Per dimostrare le sue capacità ha pubblicato un video su Twitter in cui ha messo a confronto le sue esecuzioni con quelle originali, ottenendo un successo davvero notevole. Potete vederlo qui di seguito:

La possiamo quindi ammirare mentre colpisce come Leifang ed Helena di Dead or Alive, quindi come Chun-Li dalla serie Street Fighter. Subito dopo la vediamo impugnare una lancia e brandirla alla maniera di For Honor, poi si torna su Dead or Alive con Honoka, di cui fa anche il cosplay (uniforme scolastica), prima di concludere con una posa di vittoria ispirata a Pai di Virtua Fighter.

Da sottolineare che non stiamo parlando di una dilettante, ma di una maestra di arti marziali, abilitata anche a insegnarle. Le sue specializzazioni sono il kung-fu e il taijiquan. Curioso anche il nome del regista dei suoi video: Fei Long. Chi ci ricorda?

Comunque sia Inami sta ottenendo un successo tale che qualcuno vorrebbe addirittura vederla trasformata nel personaggio di un picchiaduro. In effetti in Street Fighter 6 non starebbe male.