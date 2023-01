Halo: 343 Industries continuerà a sviluppare i giochi della serie "ora e in futuro"

Con un post pubblicato dal profilo Twitter ufficiale di Halo, 343 Industries ha messo a tacere le indiscrezioni dei giorni scorsi, che volevano lo sviluppo dei prossimi giochi in mano a studi esterni, con un breve post in cui afferma che continuerà a creare giochi della serie "ora e in futuro".

"Halo e Master Chief sono qui per restare. 343 Industries continuerà a sviluppare Halo ora e in futuro, incluse storie epiche, multiplayer e altro ancora di ciò che rende Halo grandioso", recita il post scritto da Pierre Hintes, il capo dello studio.

Per chi non lo sapesse, nei giorni scorsi erano circolate delle insistenti voci di corridoio secondo cui dopo i recenti tagli al personale eseguiti da Microsoft, 343 Industries sarebbe passato dallo sviluppo attivo di videogiochi a un ruolo di "coordinatore del franchise di Halo", con lo sviluppo dei giochi della serie affidato a studi esterni. Il report parlava anche di DLC della campagna single player di Halo Infinite cancellati, informazioni smentite, seppur non in via ufficiale, dal giornalista Jez Corden di Windows Central e Jason Schreier di Bloomberg, secondo cui non sono mai iniziati dei lavori su delle espansioni.

Pare che le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi siano delle semplici speculazioni senza fondamento, nate probabilmente nel tentativo di fare leva sui numerosi licenziamenti all'interno di Microsoft e i risultati non del tutto convincenti di Halo Infinite. Insomma, le redini dello sviluppo della serie Halo rimarranno dunque in mano a 343 Industries anche in futuro.