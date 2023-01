Monster Hunter Rise: l'analisi di Digital Foundry loda i porting per PS5 e Xbox Series X|S

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi con protagoniste le versioni PS5, Xbox Series X e S di Monster Hunter Rise, che hanno decisamente soddisfatto i tech enthusiast per la loro qualità e la "versatilità" di queste versioni.

Una delle peculiarità dei porting per console di Monster Hunter Rise infatti è che non ha delle modalità grafiche "fisse" come si vede negli altri giochi, ma piuttosto dei preset grafici, su cui i giocatori possono parzialmente agire come su PC, modificando ad esempio la risoluzione e la qualità delle ombre, con ripercussioni sul gameplay.

Nello specifico l'opzione più impattante in termini di prestazioni è quella relativa alla qualità dell'immagine con una scaling che va dal 70% con risoluzione 2016x1134p a 125% con risoluzione 4800x2700p, una sorta di 4.8K. Abbiamo poi setting che permettono di attivare o disattivare le texture in alta definizione, il filtering, regolare l'occlusione ambientale, la qualità delle ombre e del fogliame. Chiaramente, se non sapete come impostare questi parametri potete benissimo usare i tre preset presenti: Standard, Qualità e Performance.

Con preset Standard PS5 e Xbox Series X girano in 4K e su Series S a 1440p con un framerate solitamente granitico sui 60 fps, ma dato che è sbloccato è possibile persino superare questa soglia con un monito o TV con 120Hz. Digital Foundry raccomanda questo preset in generale se avete uno schermo con frequenza di aggiornamento a 60Hz e in generale, considerando che è un ottimo compromesso tra qualità e prestazioni.

Con preset Qualità la risoluzione sale a 4800x2700 su PS5 e Xbox Series X, mentre pare rimanere sui 1440p su Series S. Oltre alla risoluzione questo preset presenta una qualità delle ombre maggiore, ma non sempre raggiunge il target dei 60 fps.

Infine la modalità Performance presenta una risoluzione di 2016x1134p su PS5 e Xbox Series X e di 1344x756p su Series S. In questo caso le texture in alta definizione sono disattivate e altri settaggi grafici sono al minimo o disattivati. Di conseguenza l'impatto visivo è inferiore, ma il framerate sale a 120 fps, con PS5 in leggero vantaggio a Xbox Series X che ha cali intorno i 115-120 fps.

Monster Hunter Rise è disponibile dal 20 febbraio, anche per PS4 e Xbox One, oltre che su PC e Nintendo Switch. L'espansione Sunbreak sarà disponibile per le nuove versioni PlayStation e Xbox durante la primavera.