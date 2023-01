Offerte eBay: Gran Turismo 7 per PS4 in sconto, vediamone il prezzo

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per una copia di Gran Turismo 7 in versione PS4 Standard Edition. Lo sconto è di 31.09€ rispetto al prezzo consigliato, ovvero del 44%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è monclick-italia, con il 96% di feedback positivo. La spedizione è gratuita e avviene in due giorni. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, G Pay, Mastercard o American Express.

Gran Turismo 7 è il capitolo più recente della saga automobilistica di PlayStation. Il gioco è disponibile su PS4 e su PS5. È possibile fare l'upgrade alla versione PS5 a partire da quella PS4 pagando 10€. La versione PS5 è anche compatibile con l'aggiornamento per PS VR2 in arrivo a febbraio 2023.

Una della auto di Gran Turismo 7

