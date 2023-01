Dead Space Remake: spunta in rete un video gameplay con le prime ore di gioco

A pochi giorni dal debutto nei negozi, è apparso in rete un video gameplay di Dead Space Remake che mostra circa le prime due ore e mezza del gioco. Trovate il video nel player sottostante, fin quando non verrà rimosso da YouTube.

Il video è la registrazione di una livestreaming di THEJSR67 e, purtroppo, è interamente in francese, il che rende difficile seguire dialoghi e testi a schermo a meno che non mastichiate la lingua d'oltralpe.

Il filmato ci permette in ogni caso di avere un più che corposo assaggio del remake e del comparto grafico ricostruito da zero dai ragazzi di Motive, per quanto purtroppo il video sia limitato alla risoluzione 720p. In ogni caso per vedere il gioco al massimo del suo potenziale non dovremo attendere a lungo: Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Oltre a questo video gameplay, negli ultimi giorni è trapelata la lista dei Trofei da cui apprendiamo che sarà impossibile ottenere il Platino in Dead Space Remake in una singola partita e che ci sarà un finale alternativo.