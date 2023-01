Dead Space Remake: sarà impossibile ottenere il Platino in una sola partita

Il remake di Dead Space proporrà varie novità rispetto al gioco base, sia contenutistiche che tecniche. Anche la lista dei trofei/obiettivi includerà dei nuovi trofei e, in pratica, renderà impossibile ottenere tutti i trofei/obiettivi in una sola partita.

In questo notizia, precisiamo, non c'è alcuno spoiler sulla trama, solo considerazioni generiche sulla lista trofei di Dead Space. Il remake includerà trofei noti, come quelli legati al completamento dei vari capitoli di gioco e alcune sfide come l'ottenimento di tutte le armi e l'eliminazione di 30 nemici con ognuna di esse.

C'è però una novità nel remake di Dead Space: la modalità Nuovo Gioco +, che richiederà quindi di completare l'avventura una seconda volta. Inoltre, è sempre presente la sfida che chiede di completare il gioco usando solo il Plasma Cutter, ovvero l'arma base: per alcuni giocatori potrebbe essere una sfida non da poco. Ricordiamo poi che vi è un trofeo che chiede di terminare l'avventura alla difficoltà massima.

Dead Space Remake non diminuisce quindi il livello di difficoltà per il Platino/1000G e anzi amplia la sfida con la necessità di completare il gioco una seconda volta. Considerando comunque che l'avventura non dura poi troppo (soprattutto rispetto a molti giochi di questi anni che puntano alle decine e decine di ore), affrontare il Nuovo Gioco + non dovrebbe essere uno sforzo esagerato per chi desidera il 100%.

Infine, vi segnaliamo che i pre-caricamenti sono ora disponibili su Xbox Series X|S.