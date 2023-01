Pathfinder: Wrath Of The Righteous supera 1 milione di copie vendute, trailer del nuovo DLC

Pathfinder: Wrath Of The Righteous è ufficialmente un million seller, considerando che ha recentemente superato 1 milione di copie vendute in tutto il mondo e su tutte le piattaforme su cui è disponibile, con l'annuncio che arriva in concomitanza con il rilascio di un nuovo trailer per il DLC The Last Sarkorias.

Owlet Games è ovviamente molto soddisfatta del risultato ottenuto, considerando le dimensioni del team e del progetto, partito attraverso una campagna Kickstarter che comunque dimostrava già la grande risonanza del titolo tra gli appassionati di giochi di ruolo.

Pathfinder: Wrath Of The Righteous è uscito inizialmente su PC nel settembre del 2021, arrivando circa un anno dopo anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Non sappiamo come siano distribuite le vendite tra le piattaforma, ma è abbastanza naturale pensare che la maggior parte siano su PC, considerando anche la maggiore quantità di tempo che ha passato sul mercato in questa versione. In ogni caso, è un'ottima conferma per la serie, arrivata dopo il successo anche di Pathfinder: Kingmaker dai medesimi autori.

L'avventura è peraltro destinata a continuare visto il prossimo arrivo dell'espansione The Last Sarkorians, che si presenta nel teaser trailer riportato qui sopra. La data d'uscita del DLC è il 7 marzo 2023 e sarà la prima parte del secondo Season Pass legato al gioco. La storia, in questo caso, si concentra su Sarkoris e sull'aggiunta del personaggio di Ulbrig Olesk, uno Shifter, che aggiunge dunque la nuova classe ai vari personaggi del gioco.