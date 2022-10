Pathfinder: Wrath of the Righteous, svelati i dettagli del Season Pass 2, includerà 3 DLC

Pathfineder: Wrath of the Righteous si prepara a un'iniezione di nuovi contenuti grazie al Season Pass 2 che includerà 3 DLC. Oggi gli sviluppatori di Owlcat Games hanno svelato i primi dettagli e le novità in arrivo.

In generale i giocatori possono aspettarsi l'introduzione di nuovi alleati e nemici, pericoli e laute ricompense, con alcuni DLC che verranno integrati nella campagna principale, mentre altri saranno esperienza autonome. Stando ai dettagli condivisi dagli sviluppatori:

DLC 4 : introdurrà un nuovo compagno e la classe "Shifter" (mutaforma), descritto come "un combattente affidabile, in grado di assumere gli aspetti di varie bestie feroci". In questo DLC inoltre i giocatori scopriranno i segreti perduti dell'Antico Sarkoris e potrebbero anche "trovare un nuovo amore, uno che trascende il tempo stesso".

Il Season Pass 2 di Pathfineder: Wrath of the Righteous è disponibile per il pre-order da oggi. Arriverà su console in un secondo momento, quando tutti e tre i DLC saranno stati pubblicati.