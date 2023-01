Dead Space Remake: i pre-caricamenti sono ora disponibili su Xbox Series X|S

Il remake di Dead Space di Motive Studio uscirà la prossima settimana e i pre-caricamenti di Xbox Series X|S sono disponibili da oggi. Per quanto riguarda invece PS5 e PC, bisognerà aspettare fino al 25 gennaio.

In altre parole, chiunque abbia già fatto il preordine di Dead Space su Xbox Series X|S - o chiunque lo farà entro l'uscita - può scaricare il gioco sulla propria console, così da limitare le perdite di tempo al D1.

Oggigiorno i giochi sono sempre più pesanti, in termini di GB, e non tutti dispongono di connessioni fulminee. Poter fare il pre-caricamento del gioco è sempre una buona cosa e i giocatori di Xbox in questo caso hanno un netto vantaggio sulla concorrenza.

Basato sul gioco horror fantascientifico del 2008 di Visceral, il remake di Dead Space propone una grafica rinnovata e miglioramenti agli effetti sonori, all'illuminazione e non solo. Inoltre gira a 1440p/60 FPS o a 4K/30 FPS con ray tracing su console. Le nuove caratteristiche includono il sistema Peel per danni realistici agli arti dei Necromorfi e un Intensity Director che aggiunge casualmente eventi terrificanti durante il gioco. Sono state confermate anche nuove missioni secondarie narrative, modifiche alla narrazione, nuove aree e altro ancora.

Dead Space sarà pubblicato il 27 gennaio in tutto il mondo. Una delle modifiche include nel gioco è legata alla mappa: sarà in 2D invece del 3D originale per maggiore chiarezza.