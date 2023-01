Elden Ring: i limiti narrativi del suo mondo, l'Interregno

Prima premessa: durante l'articolo parleremo del gioco senza inibizioni, quindi, pur leggere, ci saranno delle anticipazioni su Elden Ring. Seconda premessa. Nel momento in cui scrivo, ho da poco superato le venti ore e dubito che finirà l'avventura, nonostante la sua beltà, principalmente per la costanza e la dedizione che richiede, per la proporzione tra il tempo che esige per potenziare il personaggio, e quello concesso per godersi i momenti eccezionali custoditi dall'Interregno: il nebuloso e mastodontico mondo, dall'arborescenza aurea, di Elden Ring. Il mio Senzaluce, ormai di livello quaranta, si chiama Haruki - come Haruki Murakami - e ha un aspetto vagamente simile al centrocampista francese e juventino Adrien Rabiot, con qualche tratto grottescamente deformato, negli eccessi concessi da un editor fin troppo versatile nell'alterare i lineamenti del volto. È un ex-samurai (nel senso che dell'equipaggiamento iniziale non utilizza più niente, e gli attacchi del samurai non differiscono da quelli di chiunque altro) particolarmente versato in forza e vitalità, e ha una mulesca refrattarietà nei confronti della magia. Recentemente si è quantomeno concesso delle invocazioni, rivelatesi piuttosto inutili nei quindici - quindici - minuti necessari ad abbattere il primo drago del gioco (puntate alle zampe, anzi, a una in particolare). Terza premessa, anticipatoria di una legittima contestazione che potreste muovere contro questo articolo: ogni gioco, ogni gioco ben fatto, ha l'interazione che gli serve. Una frase che cela delle valide ragioni, ma che non può essere accettata come verità apodittica. Prendete Tetris, ad esempio: nella sua semplicità è sostanzialmente perfetto. Non avrebbe alcun senso inserire un sistema fisico, sporcare le illuministiche metodologie d'intersezione dei tetramini. Negli open world, intendendoli come macrocategoria, il discorso è un po' diverso; è un po' diverso, in generale, per qualsiasi gioco che abbia velleità di rappresentare un mondo più o meno realistico e/o vitale. Perché è vero - ne parleremo approfonditamente tra poco - che un'interazione maggiore potrebbe ledere alle meccaniche nucleari, certosine e razionali, di Elden Ring; allo stesso tempo, a livello strettamente diegetico, quindi non ludico, l'assenza d'interazione ambientale è nociva, quantomeno per la mia sensibilità, nei confronti del tacito patto sulla sospensione dell'incredulità.

Interazione ambientale Elden Ring: un luogo di grazia, dove poter salvare e teletrasportarsi Non fosse chiaro, mi sto focalizzando sui limiti del mondo di gioco, dando per scontato che gli enormi pregi li conosciate per esperienza, o li abbiate letti: del resto sto parlando del miglior gioco dell'anno scorso, quello che quantitativamente è stato maggiormente premiato "nella storia". Un titolo di una grandezza territoriale impressionante, di una complessità geografica ed esplorativa notevolissima, dalle architetture letteralmente senza precedenti che torreggiano, dominano e umiliano il giocatore a livello esistenziale. Non ho mai visto palazzi, costruzioni o santuari belli come in Elden Ring (in un altro videogioco, s'intende). L'interazione ambientale, tuttavia, per me è talmente limitata da non poter essere tralasciata: perché non sto disquisendo di un gioco che non riesce ad arrivare ai livelli - in questo specifico ambito - di Red Dead Redemption II, o alle imprevedibili, pirotecniche, dinamiche emergenti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sto parlando di un gioco che di tale questione, non essendo rilevante per il sistema ludico che irrora l'intero Interregno, se ne frega: se ne frega completamente. Con due notevoli eccezioni, che svettano proprio perché platealmente diverse dal resto dell'ambientazione: il modo - perfino caricaturale, a volte - in cui si spaccano mobili e armi "decorative" (delle lance ornamentali, ad esempio), che rotolano, sbalzano e si dimenano seguendo un credibile, e vagamente approssimativo, sistema fisico. Allo stessa maniera i cadaveri, e sapete - credo - quanto la morte sia presente, ludicamente e non, tangibilmente e metaforicamente, in questo gioco: i corpi che lasciate dietro di voi, animali o umanoidi, sono perfettamente calpestabili, macabramente profanabili. Non è scontato che un'avventura vi lasci "giocare" coi cadaveri: uno dei testi fondanti della cultura occidentale, l'Iliade, finisce proprio con la restituzione del corpo di Ettore. Il rispetto dell'involucro e del lutto altrui come sublimazione dell'etica precristiana. Elden Ring manifesta la sua crudezza anche in questo, nel modo in cui vi lascia muovere i corpi nemici, reso ancora più evidente proprio dalla limitata interazione generale. Elden Ring: in sella a Torrente, la cavalcatura del gioco Esclusi questi due casi, l'interazione ambientale è sostanzialmente assente. Il personaggio riconosce se un piano è inclinato o meno, ma il suo comportamento non è differenziato di conseguenza: non si scivola, ad esempio, in Elden Ring. Nemmeno nel modo goffo e scarsamente declinato di The Witcher 3, che comunque è un open world molto, molto meno basato sull'azione. Se il vostro Senzaluce - che sia o meno in sella al fido, zompettante, quadrupede Torrente - attraversa un prato, una roccia, un terreno polveroso o un bagnasciuga, l'interazione, l'andatura e l'attrito non cambiano. E questo magari non sarebbe servito a niente a livello ludico, non era necessario da quel punto di vista; ma a livello narrativo e tattile è un limite. Per non parlare della vegetazione, puramente decorativa: le sterpaglie, le piante e le foglie non danno il minimo segno di essere attraversate o toccate da un essere vivente, Senzaluce, avversario o mostro che sia; esistono in un piano dimensionale meramente visivo. Il vento che le smuove è intangibile, inesistente, non sposta alcunché, dal fuoco a qualsiasi altra creatura dell'Interregno. Il vostro personaggio salta, ma non può scalare: non mi riferisco a improbabili doti alpinistiche, intendo l'incapacità, dopo essere balzato verso il basso da un tetto, di scavalcare un semplice muretto che gli arriva al mento. In un dungeon, soprattutto nei dedalici Legacy Dungeon, questo può risultare piuttosto fastidioso, oltre che poco credibile; in questo caso specifico, non si tratta soltanto di un limite narrativo. Il Senzaluce non può nuotare in alcun modo, e non ha alcun attrezzo, se non l'improbabile cavalcatura, in sezioni platform piuttosto arruffate, per andare dall'alto al basso e viceversa. Potrei proseguire, ma concettualmente non cambierebbe niente: se a livello visivo e architettonico il mondo di Elden Ring è eccezionale, per la mia personale sensibilità è fin troppo rigido, statico, fisicamente ripetitivo, costituito da una singola materia che si declina e differisce per forma e aspetto, ma che compone e plasma tutto il mondo, incurante del territorio e del clima. La mia spada non conosce superfici morbide, i miei piedi non vengono rallentati dal suolo paludoso, il vento non scosta i miei vestiti.