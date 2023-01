Halo Infinite: non c'era nessun DLC della Campagna in sviluppo, per Jez Corden

In queste ore abbiamo sentito un po' di tutto su Halo Infinite e 343 Industries, compresa la presunta cancellazione di espansioni single player, ma secondo il giornalista Jez Corden di Windows Central non c'era in verità alcun DLC della Campagna in sviluppo presso il team.

L'affermazione arriva come commento alla voce di corridoio che vorrebbe 343 Industries profondamente riorganizzata in modo da avere un ruolo di supervisione e coordinazione di nuovi progetti su Halo affidati a team esterni, cosa che avrebbe comportato anche la cancellazione di DLC della Campagna che dovevano essere in sviluppo sotto la guida di Joe Staten.

Modern Vintage Gamer, personaggio piuttosto noto nell'ambito retrogaming e non solo, ha commentato con un laconico "mi sembra una bufala" (per non dire di peggio) la notizia sulla possibilità che 343 Industries abbia fermato lo "sviluppo attivo" su Halo per diventare una sorta di "coordinatore del franchise".



A questo ha fatto eco Jez Corden, il quale ha spiegato che "Hai ragione. Non ci sono mai stati DLC della Campagna in sviluppo attivo. Non so cosa ci sia da cancellare se tali cose non sono mai esistite". Dunque secondo il giornalista di Windows Central, solitamente molto vicino agli ambienti Xbox, non ci sarebbe stato alcuna espansione effettivamente in sviluppo, dunque l'idea di una parte di 343 Industries impegnata in nuovi contenuti del single player di Halo Infinite sarebbe sostanzialmente un'invenzione.