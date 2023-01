Factorio: il prezzo aumenterà tra pochi giorni, dopo 7 anni dall'uscita iniziale

Il team Wube Software ha annunciato che il prezzo di Factorio è destinato ad aumentare la prossima settimana, rappresentando un caso abbastanza unico di gioco indie che vede il costo incrementare a quasi tre anni di distanza dall'uscita della versione definitiva e ben 7 anni da quella in accesso anticipato.

Per ora sappiamo la differenza sul prezzo americano, dove Factorio costerà 35 dollari invece dei 30 dollari standard, con modifica effettiva a partire dal 26 gennaio 2023, mentre restiamo in attesa della traduzione di tale variazione in euro, ma è altamente probabile che si possa trattare di una conversione diretta da 30 a 35 euro.



"Questo è un aggiustamento che dobbiamo fare per adeguarci al livelli di inflazione, rispetto all'uscita su Steam del 2016", ha spiegato il team su Twitter. Dunque l'incremento di prezzo dovrebbe compensare l'aumento del costo della vita e del lavoro avvenuto in questi anni, sebbene sia un caso piuttosto unico sotto diversi aspetti.

Sebbene non si tratti di una variazione molto rilevante, rappresenta un caso davvero particolare nel mercato videoludico. Non capita spesso che un gioco aumenti di prezzo dopo essere uscito, men che meno a 7 anni di distanza dal lancio originale in accesso anticipato (e due anni e mezzo in versione completa). Tuttavia, è evidente che Factorio è un gioco che può permettersi una mossa del genere, considerando il grande successo che sta continuando a riscuotere di anno in anno.

A suggellare la stranezza del caso ci sono anche i commenti degli utenti su Twitter all'annuncio dell'aumento di prezzo da parte del team: sebbene ovviamente non manchi qualche critica, una gran parte di questi sono invece di assoluto sostegno al team, con molti giocatori che addirittura reputano giusto e meritato l'aumento di prezzo per un gioco di questo livello qualitativo.

Nel caso non lo conosciate, Factorio è un gioco incentrato sulla costruzione e l'automazione, che ci vede progettare e gestire delle sorta di fabbriche a complessità crescente, utilizzando vari sistemi, strutture e sistemi di collegamento.