Disney Dreamlight Valley: un aggiornamento per l'inventario è in arrivo, ci sarà più spazio

Disney Dreamlight Valley sarà aggiornato e proporrà una novità molto richiesta: un ampliamento dello spazio per depositare i propri oggetti. L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, dove gli sviluppatori hanno condotto un falso sondaggio per chiedere ai giocatori se erano interessati a questa modifica.

Come potete vedere poco sotto, l'account ufficiale di Disney Dreamlight Valley ha chiesto: "Ci stavamo domandando... vi piacerebbe avere più spazio per la gestione degli oggetti in un prossimo aggiornamento?" e le risposte erano tutte varianti di "Sì".

In un secondo tweet, l'account ufficiale di Disney Dreamlight Valley ha quindi confermato ufficialmente che tale novità arriverà nel gioco con l'Update 3. Inoltre, afferma che potremo vedere qualcosa riguardo l'aggiornamento a breve.

Come i giocatori sanno, in Disney Dreamlight Valley è possibile sfruttare solo 16 slot per gli oggetti in ogni scrigno, un numero in realtà molto limitato considerando che il gioco richiede molti oggetti per completare le missioni. La gestione dell'inventario era quindi problematica e non soddisfacente. Al sondaggio hanno risposto oltre 37.000 persone, che hanno dimostrato come la funzione sia molto attesa.

La speranza è che l'aggiornamento dell'inventario includa anche miglioramenti aggiuntivi oltre agli spazi, come ad esempio la possibilità di organizzare l'ordine degli oggetti, un inventario secondario dedicato solo agli oggetti necessari alle missioni e magari anche la possibilità di usare altri spazi (come cassettiere, armadi e guardaroba) come inventari.

Tra le altre novità in arrivo vi è il fatto che presto sarà possibile cambiare il colore delle case.