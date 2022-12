Disney Dreamlight Valley: presto sarà possibile cambiare il colore delle case

Disney Dreamlight Valley consentirà presto di cambiare il colore delle case attraverso delle vere e proprie skin modificabili per le abitazioni nel gioco, attraverso il grosso Update 3 previsto verso metà gennaio.

Gameloft ha annunciato l'intenzione di pubblicare l'Update 3 di Disney Dreamlight Valley verso metà gennaio 2023 e, tra le novità maggiori, c'è appunto un incremento nelle possibilità di personalizzazione delle case.

Qualcosa di questo aggiornamento è visibile nel video riportato qui sopra, che anticipa alcune delle novità in arrivo, ma non tutte.

Tra le altre aggiunte sono previste nuove ricette, nuovi arredamenti e oggetti per personalizzare gli ambienti e anche nuovi temi legati ad altre produzioni Disney, con La Bella e la Bestia a rappresentare l'indiziato principale per quanto riguarda le novità di questo aggiornamento di gennaio 2023.

In effetti, a fronte della grande gamma di personalizzazioni possibili, mancava ancora la possibilità di cambiare il colore delle case e modificare in questo senso la "skin" delle abitazioni, comprese anche decorazioni festive e altre caratteristiche tra oggetti, elementi estetici e colorazioni differenti.

D'altra parte, ci sono molte possibilità di espansione, in termini di personalizzazione, proprio sul fronte delle case, ed è possibile che su questo insistano particolarmente i prossimi aggiornamenti di Disney Dreamlight Valley, in attesa di vedere più nel dettaglio i contenuti degli update. Per conoscere meglio il gioco in questione, attualmente in accesso anticipato, vi rimandiamo alla nostra recensione di Disney Dreamlight Valley.