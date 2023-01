Mercoledì: il cosplay di Xenon_ne è anche più dark dell'originale

Con il suo essere diventato uno dei nuovi fenomeni di Netflix, non potevano mancare i cosplay di Mercoledì, che hanno iniziato a imperversare sui social come vediamo in questo caso nell'interpretazione di Xenon_ne, perfettamente dark e forse anche più di quella originale.

Anche in questo caso, il cosplay segue ovviamente la reinterpretazione moderna del personaggio ma si dimostra decisamente fedele a quella vista su Netflix, con un ottimo lavoro effettuato dalla modella in termini di costume e trucco, ma si nota anche una certa reinterpretazione originale del soggetto.

Xenon_ne è particolarmente abile nel riprodurre personaggi longilinei e dotati di una spiccata sensualità e, anche in questo caso, forse supera anche in qualche modo il fascino caratteristico della Mercoledì vista nella serie TV, se non altro apparendo più adulta rispetto a quella originale, ma comunque decisamente apprezzabile.

Da notare anche una certa cura nella messa in scena, che oltre alla posa e al vestito comprende anche uno sfondo che, sebbene piuttosto particolare, si sposa decisamente bene con le atmosfere goticheggianti degli Addams, in particolare nell'interpretazione di Tim Burton vista nella serie TV Netflix.

