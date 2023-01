Granblue Fantasy: Relink si mostra nel secondo trailer ufficiale, uscirà nel 2023

Torniamo finalmente a vedere Granblue Fantasy: Relink nel suo secondo trailer ufficiale, pubblicato nelle ore scorse da CyGames insieme a una vaga finestra d'uscita fissata per il 2023.

Non c'è ancora una data ufficiale per questo gioco che venne annunciato nell'ormai lontano agosto del 2016, all'epoca sviluppato in gran parte da PlatinumGames.

I lavori presso il celebre team si sono poi conclusi e il progetto è passato interamente nelle mani di CyGames, ma a distanza di quasi 7 anni dall'annuncio iniziale non abbiamo ancora una data precisa.

Considerando che il producer Tetsuya Fukuhara ha già riferito che lo sviluppo è praticamente concluso, dovremmo comunque vederlo arrivare nel corso del 2023 e probabilmente non troppo tardi all'interno dell'anno, in attesa di ulteriori informazioni.

Granblue Fantasy: Relink è un action RPG dallo stile classico per quanto riguarda l'universo di riferimento, ma con un sistema di combattimento che sembra essere particolarmente profondo e sviluppato, considerando che è stato studiato in gran parte da PlatinumGames negli anni passati.

Il personaggio principale è Narmaya, come si deduce chiaramente anche dal nuovo trailer pubblicato oggi, mentre tra i nemici scopriamo la presenza di Id, uno spadaccino abile e dotato di un'enorme forza che gli consente di brandire una grande spada.

Tra gli alleati troviamo la piccola Charlotta, capitano di un ordine di cavalieri sacri, Yodarha, in grado di utilizzare uno stile di combattimento incentrato sulle arti illusorie, e Narmaya, spadaccina ed esperta di arti marziali dallo stile alquanto orientaleggiante.

Nella presentazione è emersa anche la presenza di un Assist Mode che facilità il gioco consentendo l'attivazione di diversi aiuti automatici, in grado di favorire i giocatori meno esperti nel genere.