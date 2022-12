Granblue Fantasy Re:Link: sviluppo quasi completo, informazioni a gennaio 2023

Con gli auguri per il nuovo anno, CyGames ha voluto anche riferire che lo sviluppo di Granblue Fantasy Re:Link è quasi completo e che informazioni più precise arriveranno nel mese di gennaio 2023, con una data precisa al riguardo.

Per la precisione, novità sul gioco dovrebbero arrivare il 21 gennaio 2023, data per la quale è prevista una sorta di presentazione ufficiale. Granblue Fantasy Re:Link è in sviluppo ormai da alcuni anni, prima con il supporto di PlatinumGames e poi con i lavori passati internamente a CyGames. L'ultima volta ne avevamo sentito parlare la scorsa estate, con il director Tetsuya Fukuhara a riferire che i lavori erano all'apice, in quel periodo.



Evidentemente, la situazione si è poi ulteriormente evoluta e lo sviluppo dovrebbe essere quasi completo, a questo punto. CyGames spera, d'altra parte, in un'uscita nel 2023, cosa che dovrebbe significare un processo produttivo giunto quasi al termine, come riferisce il team nel messaggio di fine anno.

Si tratta di un action RPG incentrato sulla saga di Granblue Fantasy, che si presenta alquanto ambizioso e interessante: annunciato nel lontano 2016, il gioco ha iniziato il suo sviluppo presso Platinum Games, ma successivamente il team si è staccato dal progetto.

Questo aveva sollevato inizialmente diversi interrogativi sullo stato di salute del gioco, ma CyGames ha sempre spiegato la cosa come la normale amministrazione di un progetto in collaborazione tra i due team, e se i lavori sono quasi al termine dovrebbe essere tutto regolare.